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Путин с сожалением констатировал начало гонки вооружений

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Гонка вооружений между Россией и США началась после выхода американской стороны из договора по противоракетной обороне и находится на марше, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Гонка вооружений на марше, к сожалению", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели в среду.

Он отметил, что еще в 2003 году призывал США не выходить из договора по ПРО. "Это фундаментальная вещь, краеугольный камень международной безопасности. Это не просто защита, это попытка получить стратегические преимущества, обесточивая ядерный потенциал вероятного противника", - сказал президент.

"Что мы должны сделать в ответ? Я много раз на этот счет говорил. Если вам интересно, повторю. Или создать такую же систему, которая стоит огромных денег и неизвестно, как эффективно будет работать. Либо создать другую систему, которая безусловно будет преодолевать ПРО. Я сказал, что мы это сделаем", - заявил Путин.

"Ответ от американских партнеров был такой: наше ПРО не против вас, вы делайте что хотите, будем исходить из того, что не против нас", - добавил он.

Президент РФ заметил, что Россия готова вести сейчас конструктивный диалог с США на этот счет.

В июне этого года Путин уже отмечал, что гонка вооружений в мире в настоящее время идет как открыто, так и скрытно. "Фактически, к сожалению, не по нашей инициативе она (гонка вооружений) идет, скрытно или открыто", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

А в опубликованной в июне статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой отечественной войны, Путин заявил: "Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений".

Владимир Путин США

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