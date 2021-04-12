Утверждены новые критерии оценки работы губернаторов

Проверяющие будут учитывать вовлеченность жителей региона в занятия спортом и волонтерство

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство сообщило, что утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сама методика пока не опубликована.

В документе 38 методик: 19 - для расчета показателей за предыдущий год, ещё 19 - для установления целевых значений на будущее, говорится в пресс-релизе. Губернаторам добавили новые критерии для оценки. В частности, в их регионах будет оцениваться уровень вовлеченности граждан в волонтерство и в спорт, динамика посещения культурных мероприятий и цифровая зрелость госорганов.

Кроме того, среди критериев есть ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

"Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра", - сообщили в пресс-службе.

Документ был подготовлен правительством совместно с профильными комиссиями Госсовета.

Предыдущая методика оценки работы глав регионов была утверждена в 2019 году.