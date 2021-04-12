Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 046 624+690 739

Утверждены новые критерии оценки работы губернаторов

Проверяющие будут учитывать вовлеченность жителей региона в занятия спортом и волонтерство

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство сообщило, что утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сама методика пока не опубликована.

В документе 38 методик: 19 - для расчета показателей за предыдущий год, ещё 19 - для установления целевых значений на будущее, говорится в пресс-релизе. Губернаторам добавили новые критерии для оценки. В частности, в их регионах будет оцениваться уровень вовлеченности граждан в волонтерство и в спорт, динамика посещения культурных мероприятий и цифровая зрелость госорганов.

Кроме того, среди критериев есть ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

"Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра", - сообщили в пресс-службе.

Документ был подготовлен правительством совместно с профильными комиссиями Госсовета.

Предыдущая методика оценки работы глав регионов была утверждена в 2019 году.

Правительство Михаил Мишустин

Новости

Пользователи сообщили о сбоях в работе Avito

Атомную подлодку "Казань" планируют включить в состав ВМФ РФ в мае

В России за сутки отмечена минимальная смертность от COVID с октября

В России за сутки отмечена минимальная смертность от COVID с октября

Ведомства до конца апреля согласуют список проектов под деньги ФНБ

"Энергомаш" потеряет 10-13 млрд руб. при остановке поставок в США ракетных двигателей

"Энергомаш" потеряет 10-13 млрд руб. при остановке поставок в США ракетных двигателей

Путин велел продумать передачу монополиям независимой газовой инфраструктуры

"Роскосмос" столкнулся с отказами от контрактов на запуск спутников

Segezha задумала привлечь от 30 млрд рублей в результате IPO на "Мосбирже"

Пандемия коронавируса

Под Тюменью закроют первый в России обсерватор

Под Тюменью закроют первый в России обсерватор

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');