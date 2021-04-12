Подозреваемый в убийстве собаки настоятель храма в Апатитах отстранен от службы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Настоятель прихода Успенского храма в Апатитах (Мурманская область) отстранен от службы после появления информации, что он может быть причастен к убийству собаки на горнолыжном склоне. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Мурманской епархии в понедельник.

"9 апреля глава Мурманской епархии митрополит Митрофан отстранил подозреваемого от совершения богослужений и исполнения всех пасторских обязанностей", - сказал пресс-секретарь епархии Павел Кондратьев.

Он добавил, что епархия инициировала собственное расследование. Его возглавит секретарь епархиального управления протоиерей Андрей Амелин.

"После подведения его итогов и объявления выводов полицейской проверки правящий архиерей примет окончательное решение в отношении подозреваемого", - заключил Кондратьев.

Проверку по факту убийства собаки также проводит полиция. По ее результатам будет принято решение, сообщили в УМВД России по Мурманской области. Отмечается, что "тело собаки изъято для проведения экспертизы".

По данным газеты "КП-Мурманск", вечером 8 апреля на горнолыжном склоне горы Кукисвумчорр в Кировске (Апатиты и Кировск расположены по соседству, образуют одну агломерацию - ИФ) во время тренировки детей была застрелена собака по кличке Фрося, которая много времени проводила на склоне. Собака была местной любимицей и даже научилась кататься на бугеле. Свидетели ее убийства указали на настоятеля прихода Успенского храма, который, по их словам, невзлюбил собаку. Данные с камер видеонаблюдения подтверждают эту версию.