Под Мурманском уволили клирика, подозреваемого в убийстве собаки

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан по итогам служебного расследования об убийстве собаки освободил от должности настоятеля прихода Успенского храма в городе Апатиты (Мурманская область) Константина Кузнецова, сообщили "Интерфаксу" в Мурманской епархии.

Как пояснил пресс-секретарь епархии Павел Кондратьев, настоятель лишен своей должности и выведен за штат "в связи с совершением общественно опасного деяния, несовместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви".

Кузнецов также запрещен в священнослужении, добавил собеседник агентства.

Ранее в понедельник Кондратьев сообщил, что епархия инициировала собственное расследование после появления информации в возможной причастности священнослужителя к убийству собаки на горнолыжном склоне.

С 9 апреля настоятель храма в Апатитах был отстранен от пасторских обязанностей. Проверку по факту убийства животного также проводит полиция.

По данным СМИ, вечером 8 апреля на горнолыжном склоне горы Кукисвумчорр в Кировске (Апатиты и Кировск расположены по соседству, образуют одну агломерацию - ИФ) во время тренировки детей была застрелена собака по кличке Фрося, которая много времени проводила на склоне. Она была местной любимицей и даже научилась кататься на бугеле. Свидетели ее убийства указали на настоятеля прихода Успенского храма, который, по их словам, невзлюбил собаку. Данные с камер видеонаблюдения подтверждают эту версию.