Два грузовых вагона сошли с рельсов в Башкирии

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Сход двух грузовых вагонов произошел на станции "Сибай" (Башкирия) Южно-Уральской железной дороги, начата проверка, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

"По предварительным данным, 12 апреля в 10:04 (....) при проведении маневровых работ и подаче на подъездной путь предприятия "Семеновский рудник" пяти вагонов, груженных концентратом медной руды, произошел сход двух вагонов", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, груз не высыпался. Движение из-за инцидента не задерживалось, причина происшествия выясняется.

В свою очередь пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что тоже организовала проверку по факту схода двух вагонов.