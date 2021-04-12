Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу Фургала в его отсутствие

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу защиты на продление ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, поскольку он болеет COVID-19 и не смог принять участие в заседании.

В пресс-службе суда в понедельник сообщили "Интерфаксу", что дело будет возвращено в Басманный суд для дальнейшего повторного назначения.

На прошлой неделе стало известно, что у экс-губернатора диагностирован коронавирус.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске. Экс-губернатор содержится под арестом в столичном СИЗО "Лефортово", однако из-за болезни его перевели в больницу СИЗО "Матросская тишина".

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Вину Фургал не признает.

Расследование дела Фургала завершено, вместе с адвокатами он знакомится с его материалами.