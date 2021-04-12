Кровля горящей в Петербурге "Невской мануфактуры" рухнула

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Площадь обрушения кровли в здании бизнес-центра "Невская мануфактура" в Петербурге, где тушат пожар по максимальному уровню сложности, достигла 10 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по городу.

В ведомстве уточнили, что это частичное обрушение. Ранее сообщалось об обрушении кровли на площади в полторы тысячи квадратных метров. Также рухнули межэтажные перекрытия.

Российское военное ведомство по решению министра Сергея Шойгу оказывает помощь в ликвидации пожара, говорится в сообщении министерства обороны РФ. Выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа.

Пожар в здании бизнес-центра "Невская мануфактура" продолжается уже несколько часов. При тушении один пожарный погиб, двое госпитализированы.

Тушение осложняется ветром и ветхостью здания. "Здание старое, перегородки деревянные с пустотами. Пожар очень сильно распространился, потому что идет ветер с набережной", - сообщил журналистам начальник пресс-службы главка МЧС по городу Андрей Литовка.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Проводится прокурорская проверка.