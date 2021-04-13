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Особых насекомых для уничтожения вредителей доставят в Сочи в мае

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Энтомофагов привезли в Россию для спасения сочинских лесов.

"Прибыл ценный груз. Из Италии в Москву доставили емкости с энтомофагами - насекомыми, способными истребить каштановую орехотворку, которая уничтожает в Сочи каштановые леса", - сообщил во вторник в соцсети мэр города Алексей Копайгородский.

Он отметил, что пошаговый алгоритм решения проблемы разработан под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова во время его рабочего визита в Сочи.

"Груз помогли доставить дипломатическим каналом Минприроды совместно с Минпромторгом. Энтомофаги сейчас содержатся во Всероссийском научно-исследовательском институте лесоводства и механизации лесного хозяйства, проходят требуемые карантинные мероприятия. В мае их доставят к нам, выпустим насекомых на особо охраняемых территориях Сочинского национального парка", - отметил градоначальник.

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По его словам, такой способ борьбы детально обсудили с экологами, общественниками и учёными.

"Никакие иные средства на орехотворку не действуют, поэтому приняли решение привезти энтомофагов. Вреда природе или человеку они не нанесут", - подчеркнул Копайгородский.

Кроме того, он добавил, что прорабатываются вопросы борьбы и с другими завезёнными вредителями. В мае запланирована масштабная обработка специальными средствами лесных массивов на особо охраняемых природных территориях, общественных пространствах города и частных подворьях.

"Медлить нельзя. За несколько лет в Сочи потеряли 1900 гектаров реликтовых самшитовых лесов из существовавших 2342. Под угрозой исчезновения каштанники и дубравы", - сказал мэр Сочи.

Сочи

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