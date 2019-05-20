Жителям Сочи начали раздавать рыбу для борьбы с комарами

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Жителям Сочи началли бесплатно раздавать рыбу гамбузию, поедающую личинки комаров, сообщили в понедельник в эколого-биологическом центре города.

Получить гамбузию могут все желающие - дачники, садовые товарищества, муниципальные и частные предприятия. Вместе с рыбой выдается памятка о ее содержании.

В последнее время количество комаров в некоторых районах Сочи сильно увеличилось. Это связано с тем, что в городе и его окрестностях перестали проводиться массовые обработки для уничтожения насекомых, которые раньше оплачивались из бюджета. При этом все мероприятия по борьбе с вредителями стоят немалых денег, и жители не готовы платить за них из своего кармана, в то время как разведение гамбузии - один из доступных способов борьбы с комарами.