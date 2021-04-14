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Суд взыскал 1 млн рублей взятки, полученной экс-чиновником в Туве

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Туве взыскал 1 млн рублей с бывшего заместителя руководителя Службы по финансово-бюджетному надзору республики, получившего 7 лет строгого режима в 2018 году по делу о взятке, сообщает Управление Генпрокуратуры РФ в СФО.

"Решением суда иск прокурора республики удовлетворен в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры республики", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, суд признал виновным экс-чиновника по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере) и оштрафовал на 1 млн рублей, а также лишил его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.

Суд установил, что в ноябре 2014 года подсудимый, достоверно зная о поступлении в бюджет республики субсидий для устранения последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, предложил своему знакомому - директору ООО "АбаканСтройРесурс", поучаствовать в аукционе на выполнение аварийно-восстановительных работ на автодороге "Алдан-Маадыр-Манчурек". Они договорились, что директор фирмы отдаст 1 млн рублей чиновнику из средств, которые должны поступить в счет оплаты муниципального контракта в обмен на "общее покровительство, а также устранение возможных негативных последствий при проверке целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований". После заключения муниципального контракта, стоимостью 7,2 млн рублей подсудимый, зная, что объем аварийно-восстановительных работ не выполнен, обеспечил подписание подложных акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. На расчетный счет ООО "АбаканСтройРесурс" была перечислена эта сумма, директор компании перечислил на счет других лиц 1 млн рублей, после чего эти деньги были переданы лично подсудимому.

Преступление было выявлено в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ и МВД по региону.

Тува

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