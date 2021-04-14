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Дерипаска предложил вписать в закон ответственность ЦБ за рост экономики

Дерипаска предложил вписать в закон ответственность ЦБ за рост экономики
Олег Дерипаска
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Дерипаска, главный критик денежно-кредитной политики Банка России среди крупных российских предпринимателей, предложил новый способ решения проблемы, как сделать кредитные ресурсы более доступными для экономики.

Дерипаска постоянно призывает ЦБ, который таргетирует инфляцию мерами денежно-кредитной политики, к ее радикальному смягчению с целью стимулирования развития экономики. Банк России "прикрывается" мандатом по поддержанию инфляции в запланированных рамках, отказываясь брать на себя ответственность за рост экономики, считает бизнесмен.

Выступая на панельной сессии Красноярского экономического форума, Дерипаска предложил расширить мандат ЦБ - но не в "профильном" законе о Банке России, а в другом документе.

"У нас есть федеральный закон №172 о стратегическом планировании. И он не работает, цели не координируются. Нужно поправить этот закон, туда включить ответственность Центрального банка. Он сейчас не отвечает тем (современным - ИФ) требованиям, нужно расширить его мандат. Нужно ему добавить (в сферу ответственности - ИФ) экономический рост, темпы создания рабочих мест", - считает Дерипаска.

"ЦБ не справляется. Они формально могут прикрываться своей ролью, что мы следим за инфляцией. Но мне кажется, надо пойти системно. Начать со стратегии, определить роль ЦБ. Чтобы его мандат был расширен: экономический рост, создание рабочих мест - вот критерии эффективности", - уверен бизнесмен.

Банк России Олег Дерипаска

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