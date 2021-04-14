На развитие генетических технологий в 2021 г. направят 11 млрд руб.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Более 11 млрд рублей будет направлено в текущем году на программу развития генетических технологий в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Из этой суммы 734 млн рублей составят средства из внебюджетных источников, сказала Голикова на заседании Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы в среду.

"Программой определены четыре направления реализации, базирующиеся на развитии генетических технологий, это биобезопасность и обеспечение технологической независимости, генетические технологии для развития сельского хозяйства, генетические технологии для медицины, генетические технологии для промышленной микробиологии", - уточнила вице-премьер.

По ее словам, в рамках программы в России действуют три центра геномных исследований.

В качестве примера разработок в 2020 году вице-премьер назвала впервые разработанные в России в Центре высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины технологии лечения группы нейромышечных болезней, терапевтический подход к лечению миодистрофии Дюшенна (слабость мышц, затруднения при движениях с детского возраста, которые прогрессируют с течением времени - ИФ).

Центр по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости для разработки эффективных вакцин против особо опасных инфекций создал вакцинные штаммы, "адаптированные с использованием генетических технологий для массового производства субъединичных вакцин (препараты, содержащие только вирусные белки, а не живой вирус - ИФ)", сообщила Голикова.

"Штаммы испытаны посредством создания первой в мире субъединичной вакцины против чумы", - отметила вице-премьер.

Она добавила, что Курчатовским геномным центром созданы пшеница с укороченным сроком колошения и картофель, который не накапливает сахара на холоде.

"Впервые в России линии были созданы с применением новых технологических принципов, что сократило срок их создания приблизительно с 4-6 лет до 1 года. Важно, что данные технологии уже внедряются агрохолдингами и фермерскими хозяйствами", - добавила вице-премьер.