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Туристам вернут деньги по договорам, заключенным до 31 марта 2020 г.

Туристам вернут деньги по договорам, заключенным до 31 марта 2020 г.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился вернуть российским туристам деньги, уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма, по договорам, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно.

В документе говорится, что туристам должны вернуть деньги из средств фонда персональной ответственности туроператора.

Этим же документом установлено, что "размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2021 год составляет рубль". За исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены этого объединения.

Также установлено, что ежегодный взнос туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, в фонд персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма за 2021 год перечисляется не позднее 15 апреля 2022 г. в размере 0,25% общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 год.

Положениями закона о внесении изменений в законодательные акты в целях предотвращения распространения COVID-19 (ст. 23 федерального закона от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ) введена временная норма, позволяющая правительству устанавливать на протяжении 2020 и 2021 годов особенности отмены либо переноса бронирования мест в гостиницах, а также особенности исполнения, изменения и расторжения туроператорами и турагентами договоров о реализации турпродукта, заключенных по 31 марта 2020 года включительно. В соответствии с этой нормой туроператоры получили возможность отсрочки обязательств по таким турам до 31 января 2021 года. До этой даты они обязаны отправить туристов в поездки эквивалентной стоимости либо вернуть им деньги.

Михаил Мишустин

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