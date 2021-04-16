Сторонника "Правого сектора" осудили за подготовку взрыва в Мурманске

Занимавшийся похоронным бизнесом предприниматель получил 14 лет

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Житель Мурманска по приговору 2-го Западного окружного военного суда получил 14 лет лишения свободы за подготовку террористического акта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

Мужчина признан виновным по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Как сообщили в УФСБ, мужчина 1983 года рождения был сторонником запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор". Он намеревался с помощью самодельной бомбы устроить взрыв у здания администрации Ленинского округа Мурманска.

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1,5 года и штрафом в 200 тыс. рублей, сказали в ФСБ, добавив, что приговор вступил в силу.

Как сообщалось, 10 декабря 2019 года сотрудники ФСБ задержали в Мурманске сторонника "Правого сектора" во время изъятия из тайника мощного самодельного взрывного устройства.

Решением суда фигурант уголовного дела был отправлен под стражу. Из картотек 2-го Западного окружного военного суда и Мурманского областного суда, где оспаривалась мера пресечения, следует, что осужденного зовут Денис Шпичка. По данным из открытых источников, Шпичка - индивидуальный предприниматель, занимается организацией похорон, изготовлением памятников и оказанием сопутствующих услуг.