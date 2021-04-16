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Житель Башкирии получил 12 лет за убийство бывшей жены в детском саду

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии приговорил к длительному лишению свободы местного жителя, убившего воспитателя в детском саду. Об этом сообщила объединенная пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

Преступление произошло в ноябре 2020 года. Днем обвиняемый, будучи пьяным, пришел в детский сад в селе Старые Киешки, где работала воспитателем его бывшая 47-летняя супруга. На почве ревности он нанес ей не менее трех ударов ножом в спину и грудь, говорится в сообщении.

Подозреваемый попытался скрыться. Его задержал учитель физкультуры: школа располагалась в том же здании.

Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 119 (угроза убийством) и 105 (убийство). Следователи установили, что задержанный угрожал бывшей супруге убийством в сентябре того же года.

Он признал вину в совершенных преступлениях и попросил прощения у ее родственников. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, а также взыскал в счет компенсации морального вреда потерпевшей стороне 1 млн рублей.

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