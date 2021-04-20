Более 20 российских кораблей провели в Черном море учения с авиацией

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Корабли Черноморского флота (ЧФ) провели учения в море с авиацией Южного военного округа (ЮВО).

"Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) отработали совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО", - сообщил во вторник ЧФ.

Это плановые учения, они проведены "в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в общем тактическом замысле контрольной проверки Южного военного округа", отметил штаб флота.

"Ранее более 50 самолетов ЮВО были перебазированы в республику Крым в рамках контрольной проверки", - сказано в пресс-релизе.

В учениях был задействован отряд кораблей ЧФ, в то числе фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также ракетные катера и малые противолодочные корабли.

Они провели учения "по отражению средств воздушного нападения условного противника с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств противовоздушной обороны". "В свою очередь три эскадрильи штурмовиков ЮВО провели тренировки по заходу на боевой курс, условному применению ракетного оружия по отряду и уходу из-под ответного удара корабельных средств ПВО", - сказано в пресс-релизе.

Отмечено, что "полеты были выполнены на предельно низких высотах в сложных гидрометеорологических условиях".