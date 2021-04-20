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Автомобиль с полицейскими провалился под лед в Иркутской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Полиция в Иркутской области проводит служебную проверку после инцидента с автомобилем, провалившимся под лед Братского водохранилища, сообщила во вторник пресс-служба главного управления МВД по региону.

Сообщение о происшествии поступило в полицию вечером в понедельник, 19 апреля. По данным ведомства, под лед водохранилища провалился автомобиль Toyota Hilux Surf с четырьмя мужчинами в салоне, в результате погиб 38-летний водитель машины, трое его пассажиров успели выбраться и не пострадали.

"Установлено, что пассажирами являются сотрудники органов внутренних дел, которые находились вне службы", - говорится в сообщении.

МВД Иркутская область

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