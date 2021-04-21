Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 650 677+552 257

"ПИК" и "Инград" начали обсуждать партнерство по продаже недвижимости

ПИК может стать fee-девелопером большей части проектов "Инграда"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Компания ПИК может стать fee-девелопером большей части проектов компании "Инград", стороны начали переговоры о совместной реализации 1–1,5 млн квадратных метров недвижимости, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки.

Вице-президент ПИК Юрий Ильин и президент "Инграда" Антон Ежков подтвердили, что такие переговоры ведутся. По их словам, сейчас идет due diligence площадок, которые могут стать частью сделки. Ежков уточнил, что это проекты комфорт- и эконом-класса. ПИК благодаря своему опыту в этом сегменте лучше справится с такими объектами, повысив выручку от продажи недвижимости в них и существенно сократив сроки строительства, считает президент "Инграда". Он добавил, что партнерство позволит "Инграду" перераспределить ресурсы на проекты в более дорогих сегментах.

Как пример возможного совместного проекта Ежков назвал "Челобитьево" - строительство 550 тысяч квадратных метров жилья на 60 га рядом с Мытищами. У "Инграда" есть и другие проекты в сегменте комфорт-класса, например, "Филатов луг" на Киевском шоссе и "Лесопарковый" рядом со станции метро "Аннино". Кроме того, компания приобрела 15 га в Саларьево в новой Москве, где можно построить новый микрорайон на 350 тысяч квадратных метров. Напротив этой площадки "ПИК" возводит один из своих крупнейших проектов - "Саларьево парк" на 1,5 млн квадратных метров.

Сколько "ПИК" может заработать на сотрудничестве с "Инградом", опрошенные "Ведомостями" участники рынка оценить не смогли. По мнению президента ГК "Основа" Александра Ручьева, доля компании в общей прибыли от реализации квартир в каждом из проектов может составить 15-20%.

Председатель совета директоров "Бест-новостроя" Ирина Доброхотова называет другие цифры - 7-10% от общей прибыли комплексов. По самым грубым подсчетам, инвестиции в строительство 1,5 млн квадратных метров жилья, к примеру, в Московской области могут составить 90-100 млрд рублей, а выручка от продажи квартир - 150 млрд рублей, говорит партнер Colliers Владимир Сергунин. Таким образом, прибыль таких проектов оценивается в 50-60 млрд рублей, из которых "ПИК" может получить до 12 млрд рублей.

"ПИК" - крупнейший девелопер жилья в России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей около 59% является Сергей Гордеев. Основной владелец девелопера "Инград" - концерн "Россиум" Романа Авдеева.

ПИК Инград Москва Антон Ежков Юрий Ильин Челобитьево

Новости по теме

Новости

Защита сообщила о задержании пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Суд отменил приостановку строительства второй очереди "Восточного"

Суд отменил приостановку строительства второй очереди "Восточного"

Адвокат Любови Соболь сообщил, что она задержана

"Роскосмос" готов начать создание новой орбитальной станции

"Роскосмос" готов начать создание новой орбитальной станции

За российский сегмент МКС после 2025 года будут отвечать партнеры

Рогозин заявил, что 80% приборов российского сегмента МКС выработали ресурс

Чиновники опеки попали под следствие после гибели двух малышей в Якутии

Мэрия Хабаровска не согласовала митинг на центральной площади города

Союз потребителей РФ предложил ввести лимит на электричество

Экс-полицейского признали виновным в убийстве Флойда

Экс-полицейского признали виновным в убийстве Флойда
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');