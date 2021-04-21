"ПИК" и "Инград" начали обсуждать партнерство по продаже недвижимости

ПИК может стать fee-девелопером большей части проектов "Инграда"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Компания ПИК может стать fee-девелопером большей части проектов компании "Инград", стороны начали переговоры о совместной реализации 1–1,5 млн квадратных метров недвижимости, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки.

Вице-президент ПИК Юрий Ильин и президент "Инграда" Антон Ежков подтвердили, что такие переговоры ведутся. По их словам, сейчас идет due diligence площадок, которые могут стать частью сделки. Ежков уточнил, что это проекты комфорт- и эконом-класса. ПИК благодаря своему опыту в этом сегменте лучше справится с такими объектами, повысив выручку от продажи недвижимости в них и существенно сократив сроки строительства, считает президент "Инграда". Он добавил, что партнерство позволит "Инграду" перераспределить ресурсы на проекты в более дорогих сегментах.

Как пример возможного совместного проекта Ежков назвал "Челобитьево" - строительство 550 тысяч квадратных метров жилья на 60 га рядом с Мытищами. У "Инграда" есть и другие проекты в сегменте комфорт-класса, например, "Филатов луг" на Киевском шоссе и "Лесопарковый" рядом со станции метро "Аннино". Кроме того, компания приобрела 15 га в Саларьево в новой Москве, где можно построить новый микрорайон на 350 тысяч квадратных метров. Напротив этой площадки "ПИК" возводит один из своих крупнейших проектов - "Саларьево парк" на 1,5 млн квадратных метров.

Сколько "ПИК" может заработать на сотрудничестве с "Инградом", опрошенные "Ведомостями" участники рынка оценить не смогли. По мнению президента ГК "Основа" Александра Ручьева, доля компании в общей прибыли от реализации квартир в каждом из проектов может составить 15-20%.

Председатель совета директоров "Бест-новостроя" Ирина Доброхотова называет другие цифры - 7-10% от общей прибыли комплексов. По самым грубым подсчетам, инвестиции в строительство 1,5 млн квадратных метров жилья, к примеру, в Московской области могут составить 90-100 млрд рублей, а выручка от продажи квартир - 150 млрд рублей, говорит партнер Colliers Владимир Сергунин. Таким образом, прибыль таких проектов оценивается в 50-60 млрд рублей, из которых "ПИК" может получить до 12 млрд рублей.

"ПИК" - крупнейший девелопер жилья в России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей около 59% является Сергей Гордеев. Основной владелец девелопера "Инград" - концерн "Россиум" Романа Авдеева.