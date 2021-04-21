Житель Башкирии устроил пожар, проверяя подлинность спирта

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Житель Башкирии стал фигурантом уголовного дела о гибели двух человек при пожаре, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в среду.

Следствие установило, что 48-летний житель деревни Верхняя Барабановка Янаульского района утром 20 апреля, будучи пьяным, решил проверить подлинность и крепость спирта, который получил на заработках в другом регионе. Для этого он налил спирт в крышку канистры и поджег его. Огонь охватил стоявшие рядом предметы обихода и в последующем – весь дом.

В результате 87-летняя мать и 61-летний брат мужчины скончались на месте происшествия. Сожительница подозреваемого, проснувшись и обнаружив пожар, выволокла потерявшего сознание сожителя на улицу. Они оба остались живы, говорится в сообщении.

Преступление квалифицировано по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.