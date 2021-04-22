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Песков посоветовал РФ и Белоруссии привыкать жить "в состоянии внешней угрозы"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссии и России нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Нам, собственно, просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, в состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивная, враждебна и недружелюбна", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, с враждебной политикой сейчас сталкивается и Белоруссия, и Россия, и много других стран.

"Но, наверное, лишь считанные единицы стран действительно способны и могут достойно давать отпор таким проявлениям. Это очень важно. Мы и по отдельности, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что "уязвимость или Москвы, или Минска усиливает опасность для второй страны".

Россия Белоруссия Дмитрий Песков

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