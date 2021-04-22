Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 952 845+854 425

Новосибирца будут судить за пожар, уничтоживший дачные постройки 63 человек

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Мошковского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Новосибирска, предположительно, устроившему крупный пожар в нескольких дачных обществах, сообщает прокуратура региона.

Мужчину обвиняют в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с огнем (ст. 168 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2020 года он сжигал сухую траву на своем приусадебном участке в поселке Порос Мошковского района. Посчитав, что очагов горения больше нет, обвиняемый вернулся в свой дом и стал там распивать спиртные напитки. Огонь распространился на соседний участок, а затем и на дома в садовых обществах "Кристалл", "Дружба-2", "Мошковское", "Обское", "Сапфир", "Надежда" и "Микрон". Сумму ущерба, нанесенного имуществу 63 граждан, в прокуратуре оценивают в 31 млн рублей.

С целью возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Мошковский районный суд для рассмотрения по существу.

Новосибирская область

Новости

Корабли ВМФ России вышли в море в районе Крыма на межвидовые учения

Корабли ВМФ России вышли в море в районе Крыма на межвидовые учения

Что произошло за день: среда, 21 апреля

Полиция насчитала шесть тысяч человек на несанкционированной акции в Москве

Полиция насчитала шесть тысяч человек на несанкционированной акции в Москве

Симферопольцев предупредили о возможной подаче мутной воды в течение 2 дней

Россия не планирует покупать ударные беспилотники "Байрактар" у Турции

ВС РФ высказался против легкого списания долгов в личном банкротстве

ВС РФ высказался против легкого списания долгов в личном банкротстве

Задержанного в Нижнем Новгороде академика РАН отпустили из полиции

Общее собрание РАН вступилось за задержанного академика Хазанова

Россия не будет отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после 2025 года

Россия не будет отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после 2025 года

РФ объявила 10 сотрудников посольства США в Москве персонами нон грата

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');