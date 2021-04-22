Новосибирца будут судить за пожар, уничтоживший дачные постройки 63 человек

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Мошковского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Новосибирска, предположительно, устроившему крупный пожар в нескольких дачных обществах, сообщает прокуратура региона.

Мужчину обвиняют в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с огнем (ст. 168 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2020 года он сжигал сухую траву на своем приусадебном участке в поселке Порос Мошковского района. Посчитав, что очагов горения больше нет, обвиняемый вернулся в свой дом и стал там распивать спиртные напитки. Огонь распространился на соседний участок, а затем и на дома в садовых обществах "Кристалл", "Дружба-2", "Мошковское", "Обское", "Сапфир", "Надежда" и "Микрон". Сумму ущерба, нанесенного имуществу 63 граждан, в прокуратуре оценивают в 31 млн рублей.

С целью возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Мошковский районный суд для рассмотрения по существу.