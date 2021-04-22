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Росприроднадзор и "Газпром нефть" проведут эксперимент с фотоотчетами

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор и "Газпром нефть" проведут в ЯНАО эксперимент, в рамках которого компания будет отчитываться перед ведомством посредством фотографий, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время рабочей поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Компания заверяет о том, что у них есть фотоотчеты и, может быть, даже какое-то видеонаблюдение. Наверное, нам не надо постоянно наблюдать за процессом, но мы же понимаем, что Ямало-Ненецкий автономный округ - это 1,5 Франции, 250 нефтегазодобывающих предприятий, множество объектов находятся в регионе. А ближайшее подразделение Росприроднадзора - в тысяче километров. Чтобы инспектору добраться, нужно потратить большое количество времени, это не всегда возможно чисто физически и технически. У нас на самом Ямале 12 человек инспекторского состава - ничтожно мало", - сказала она.

Светлана Радионова заявила, что Росприроднадзор и "Газпром нефть" договорились провести эксперимент, в рамках которого ведомство будет получать фотоотчеты за подписью должностного лица.

"Посмотрим, понравится ли нам такая практика, работает ли она. Потому что мы должны понимать, откуда берутся те незаконные тонны и тонны отходов, которые мы наблюдаем по региону, и о которых говорят люди, живущие здесь", - сказала Радионова.

Также, по мнению Радионовой, необходимо выделить земельные участки и создать условия для безопасной утилизации промышленных отходов за пределами населенных пунктов ЯНАО.

По данным службы, в настоящее время 45 свалок ТКО, которые эксплуатируются в ЯНАО, не включены в соответствующий государственный реестр или специальный перечень. Между тем, часть крупных населенных пунктов, таких как Салехард, Надым, Тарко-Сале, п.Уренгой и др., вообще не имеет легальных объектов размещения ТКО.

Росприроднадзор Газпром нефть ЯНАО Светлана Радионова

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