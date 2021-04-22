Посол Чехии заявил, что пока продолжит работу в России

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что пока продолжит работу в России.

"Я лично? Пока да", - сказал он журналистам на выходе из здания МИД России, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Его встреча на Смоленской площади продолжалась около получаса.

Пивонька также сообщил, что получил от МИД России информацию об ответных мерах Москвы на действия Праги.

"Мы получили официальный ответ МИДа, я думаю, что вы получите ответы от официальных представителей (министерства)", - сказал чешский дипломат.

"Думаю, это первая встреча, будут еще следующие встречи, чтобы мы вопросы решили", - добавил он, отвечая на вопрос о будущем отношений двух стран.

Отвечая на вопрос о том, будет ли это длительный процесс, посол сказал: "думаю, да".

Обострение отношений между Прагой и Москвой

18 апреля Пивонька уже вызывался в МИД России, ему было объявлено об ответных мерах на высылку из Чехии 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека. 19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Накануне глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что власти страны обратились к России с просьбой разрешить высланным чешским дипломатам вернуться в Москву. Чешская сторона отметила, что, если Москва не согласится на это предложение, из Праги могут быть высланы и другие российские дипломаты.

На Смоленской площади, комментируя эти высказывания, предупредили Прагу о недопустимости вести разговор с Россией в ультимативном ключе и сообщили, что в четверг "разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России".

В четверг стало известно, что Чехия приняла решение уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве, соответствующее заявление сделал глава МИД республики.

Согласно чешским СМИ, после отъезда высланных дипломатов посольства Чехии в Москве там остались 24 сотрудника: пять дипломатов и 19 человек, занимающихся административными и техническими вопросами. В посольстве России в Праге в настоящее время работают 27 дипломатов и 67 сотрудников, выполняющих технические функции.

В Чехии также работают два российских генконсульства.