Что произошло за день: суббота, 24 апреля

Застреленный генерал-майор в Забайкалье, признание геноцида армян Вашингтоном и обещание "Аэрофлота"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лукашенко подготовит документ, допускающий передачу полномочий Совбезу. Он подпишет такой декрет на случай, если "президента застрелили". Белорусский лидер также заявил, что фигуранты дела о госперевороте разработали несколько сценариев его устранения: по одному из них на уничтожение резиденции Лукашенко вместе с ним выделялось $10 млн. Он также убежден, что после госпереворота оппозиция собиралась просить ввести в Белоруссию войска НАТО.

- В РФ за сутки выявлено 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. За этот период скончались 399 человек. В Москве суточный прирост составил 2541. Третьи сутки подряд этот показатель в столице превышает отметку в 2,5 тыс. случаев.

- Байден признал геноцид армян. В заявлении президента США говорится, что "1,5 млн армян депортировали либо убили в ходе кампании по уничтожению". В Анкаре уже заявили, что решение Байдена - популизм.

- "Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon. Комментируя соответствующее предложение Илона Маска, в корпорации заявили, что ведут переговоры с НАСА.

- "Аэрофлот" пообещал вернуть деньги за билеты на Кипр в связи с локдауном. Усиленные карантинные меры введены на острове с 26 апреля до 9 мая.

- Глава управления ФСИН по Забайкалью был убит на охоте. По данным СК, генерал-майора внутренней службы Евгения Шихова и еще одного человека застрелил работник охотхозяйства.