Лукашенко рассказал о планах заговорщиков по его устранению

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что фигуранты дела о госперевороте разработали несколько сценариев его устранения.

В субботу Лукашенко посетил Полесский радиационно-экологический заповедник, где ответил на вопросы журналистов о раскрытом властями заговоре.

"По словам главы государства, заговорщики разрабатывали несколько сценариев. Изначально они планировали устранение Президента на параде 9 мая. Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи", - говорится в сообщении госагентства БелТА.

Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж, для этого были закуплены и привезены в Белоруссию гранатометы, заявил Лукашенко. По его словам, осуществить такой сценарий тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

Как сообщил Лукашенко, по третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента. На ее уничтожение вместе с главой государства выделялось $10 млн, а на снайпера - $1 млн. "Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили", - сказал президент.

По его словам, в числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. "Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", - добавил он.

Как заявил Лукашенко, после переворота оппозиция собиралась просить ввести в Белоруссию войска НАТО.

"Им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг", - сказал он.

Ранее ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить переворот в Белоруссии.