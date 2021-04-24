Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 24.04В России 4 753 789+8 828В мире 145 640 414+897 762

Лукашенко рассказал о планах заговорщиков по его устранению

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что фигуранты дела о госперевороте разработали несколько сценариев его устранения.

В субботу Лукашенко посетил Полесский радиационно-экологический заповедник, где ответил на вопросы журналистов о раскрытом властями заговоре.

"По словам главы государства, заговорщики разрабатывали несколько сценариев. Изначально они планировали устранение Президента на параде 9 мая. Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи", - говорится в сообщении госагентства БелТА.

Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж, для этого были закуплены и привезены в Белоруссию гранатометы, заявил Лукашенко. По его словам, осуществить такой сценарий тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

Как сообщил Лукашенко, по третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента. На ее уничтожение вместе с главой государства выделялось $10 млн, а на снайпера - $1 млн. "Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили", - сказал президент.

В миреФигурантам дела о заговоре против Лукашенко предъявлено обвинениеФигурантам дела о заговоре против Лукашенко предъявлено обвинениеЧитать подробнее

По его словам, в числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. "Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", - добавил он.

Как заявил Лукашенко, после переворота оппозиция собиралась просить ввести в Белоруссию войска НАТО.

"Им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг", - сказал он.

Ранее ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить переворот в Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Корабль "Прогресс МС-14" сведут с орбиты 29 апреля

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным "не трясти друг друга"

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным "не трясти друг друга"

Лукашенко заявил, что речи о поглощении Белоруссии Россией не идёт

Лукашенко сказал, что не обсуждал военную базу на встрече с Путиным

Астронавты корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС

Лукашенко подготовит документ, допускающий передачу полномочий Совбезу

Лукашенко подготовит документ, допускающий передачу полномочий Совбезу

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш

Спасателям удалось найти обломки пропавшей индонезийской подлодки

Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 состыковался с МКС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');