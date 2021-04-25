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Патриарх Кирилл рассказал о предложении возглавить оппозицию в 1990-е

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что ему предлагали стать главой оппозиции в начале 1990-х годов.

В Вербное воскресенье после литургии в храме Христа Спасителя в Москве он заявил, что тогда был постоянным членом Священного Синода и председателем Отдела внешних церковных связей, которому было поручено взаимодействие в том числе и с правительством, и с общественными организациями.

К нему пришла делегация депутатов с просьбой "возглавить борьбу с ненавистным режимом или с попытками ненавистного лидера, не буду напоминать это имя, вы его хорошо знаете".

Патриарх вспомнил, что ему просто сказали: вы должны пойти в Белый дом, взять власть и дать ее нам, депутатам. "И мы все вас поддержим, и вы, не я лично, а церковь, вы войдете в историю, как спаситель России, это приведёт к резкому росту религиозности, вы получите новых членов церкви, только если вы сейчас возглавите политическую борьбу", - говорили депутаты церковному лидеру.

По словам патриарха, он ответил, что церковь, получив политическую власть, становится частью политической борьбы, у нее сразу появляются политические противники. Но среди противников могут быть и православные. "Значит церковь, борясь за власть или получая власть, непременно порождает оппозицию, в том числе и ту, в которой могут быть православные люди, Церковь становится фактором разделения народа", - считает патриарх Кирилл.

РПЦ патриарх Кирилл

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