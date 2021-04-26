В Приморье возбудили дело о халатности соцработников

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Следователи в Приморье возбудили уголовное дело по факту халатности соцработников, которые подозреваются в том, что оставили без помощи больную пенсионерку, сообщило следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, сотрудники Артемовского филиала Приморского центра соцобслуживания населения зная, что в селе Прохладное живет нуждающаяся в социальной поддержке 89-летняя вдова участника Великой Отечественной войны пришли в ее дом и, не увидев женщину лично, составили документ, что якобы она не нуждается в помощи.

При этом они знали, что пожилая женщина-инвалид не может самостоятельно передвигаться, разговаривать, питаться, обратиться за медицинской помощью. Из-за халатности соцработников пенсионерка оказалась в опасном для жизни состоянии и 17 апреля была госпитализирована.

Уголовное дело возбуждено и в отношении сыновей пенсионерки. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 159 УК РФ (кража).Следствие считает, что оставили мать без медицинской и социальной помощи, а также похитили более 380 тыс. рублей ее пенсии и социальных выплат.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, автор которого рассказал об антисанитарных условиях, в которых жила женщина. и просил поместить ее в социальный центр.