В Саратове выбросившую детей из окна женщину отправили в психбольницу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Жительница Саратова, подозреваемая в покушении на жизнь двух своих детей, по решению суда отправлена на принудительное лечение, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В ходе расследования уголовного дела женщине была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты сделали вывод, что мать двоих детей из-за психического расстройства "не могла осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", говорится в сообщении.

В итоге суд освободил женщину от уголовного наказания, назначив ей принудительное лечение в психбольнице, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, 17 октября прошлого года 39-летняя женщина выбросила из окна своей квартиры на четвертом этаже дома в Саратове двух дочерей пяти и восьми лет. Дети были госпитализированы, выздоровели, сейчас проживают с отцом.

Дело в отношении матери детей было возбуждено по ч.3 ст.30, п."а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц).