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Двое петербуржцев подрались за место в читальном зале библиотеки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Посетители Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге подрались из-за места в читальном зале, сообщает в понедельник пресс-служба управления вневедомственной охраны (УВО) региона.

По данным УВО, днем 24 апреля в корпусе библиотеки на площади Островского один из посетителей отказался уступить другому рабочее место, на котором стояла его сумка. Между мужчинами завязался словесный конфликт, который перерос в драку.

Прибывший на место наряд вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга задержал устроившего драку читателя, а после передал в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.

Пострадавший посетитель обратился в травмпункт. Насколько серьезные травмы получил мужчина, не уточняется.

Петербург РНБ

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