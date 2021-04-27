Житель Приморья тяжело ранил из пневматики 13-летнего мальчика

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Подросток тяжело ранен из пневматического ружья в приморском поселке Новошахтинский, подозреваемый в этом преступлении местный житель задержан, говорится в сообщении следственного управления СКР по Приморскому краю.

По данным следствия, в поселке Новошахтинский между 60-летним местным жителем и группой подростков произошел конфликт из-за того, что ребята кидали камни по забору дома пожилого человека.

В результате ссоры мужчина выстрелил из пневматического ружья по подросткам, один из ребят - 13-летний подросток - был тяжело ранен. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Представитель СУ СКР по Приморскому краю уточнила "Интерфаксу", что подросток в тяжелом состоянии находится в больнице. Задержанный местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.