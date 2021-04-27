Шойгу счел неприемлемыми предупреждения извне о последствиях перемещения войск по стране

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россия перемещает войска в пределах своей территории в соответствии с собственными планами, никакого внешнего воздействия здесь нет, и РФ и впредь будет делать всё, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник.

"Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ", - заявил Шойгу.

Мнения иностранных политиков

Ранее некоторые западные политики заявили, что Россия вернула задействованные в маневрах на юге страны войска в пункты постоянной дислокации под внешним давлением. Звучали также утверждения, что это некие отвлекающие действия, маскирующие истинные намерения Москвы.

В частности, министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил недавно, что возвращение в пункты постоянной дислокации войск, задействованных на учениях в Крыму и соседних регионах, по его оценке, являются "дымовой завесой". "Я говорю о дымовой завесе - при оставлении на месте оборудования и материальной части создаётся возможность быстрого наращивания своих действий", - сказал министр в интервью телеканалу SVT.

По словам Хультквиста, РФ создает себе значительную свободу действий, оставляя на месте вооружения и тыловые структуры. "Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России", - сказал министр обороны Швеции.

Президент Украины Владимир Зеленский расценил отвод российских войск вглубь территории РФ как заслугу Киева и в интервью газете Financial Times назвал это "маленькой победой".

Глава внешней разведки Великобритании Ричард Мур заявил, что его страну беспокоила вероятность "вторжения" России на Украину, поскольку наблюдалась концентрация частей и подразделений Вооруженных сил РФ на границах с соседним государством. В интервью изданию Sunday Times Мур сказал, что Великобритания и США предупреждали власти РФ "о серьезных последствиях" вторжения на Украину, отметив, что Россия для него - одна из самых насущных проблем.