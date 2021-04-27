Думе предложили отменить лицензирование производства дронов легче 30 кг

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1160407-7 об отмене лицензирования разработки, производства, испытания и ремонта беспилотных авиационных систем, в частности - беспилотных гражданских воздушные судов максимальной взлетной массой до 30 кг.

Сейчас, по закону, лицензированию подлежат разработка, производство, испытание и ремонт любой авиационной техники. Внесенная поправка должна стимулировать интенсивное развитие беспилотных системы российскими компаниями, развитие внутреннего рынка таких систем и расширить перспективы выхода на международный рынок, говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект подготовили в Минпромторге.

Если закон будет принят, переоформлять лицензии, выданные до дня его вступления в силу, не будет необходимости.