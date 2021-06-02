Поправки об отмене лицензирования выпуска мелких дронов прошли I чтение

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект № 1160407-7 об отмене лицензирования разработки, производства, испытания и ремонта беспилотников максимальной взлетной массой до 30 кг.

В правительстве считают, что отмена лицензирования стимулирует развитие производства и рынка дронов в России и поможет российским производителям выйти и на мировой рынок.

Сейчас лицензированию подлежат разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники. Принятый в первом чтении законопроект делает в данном пункте исключение для беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 кг и менее. Если закон будет принят, переоформлять уже выданные лицензии не потребуется.