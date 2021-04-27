Гроссмейстер Непомнящий проиграл в последнем туре на турнире претендентов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Досрочно победивший на турнире претендентов в Екатеринбурге российский шахматист Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэнь в последнем туре.

В 14-м туре Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Кирилл Алексеенко (Россия) выиграли у Ван Хао (Китай) и Аниша Гири (Нидерланды).

Александр Грищук (Россия) и Фабиано Каруана (США) завершили партию вничью.

Несмотря на поражение, Непомнящий остается на первой строчке турнирной таблицы с 8,5 очками. Второе место занял Вашье-Лаграв, набрав 8 очков. Далее идут Гири и Каруана с 7,5 очками. За ними Грищук и Дин Лижэнь, набравшие по 7 очков. Следом Алексеенко (5,5 очков). Последнее место занял Ван Хао с 5 очками.

Турнир претендентов был приостановлен в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Призовой фонд соревнований - 500 тыс. евро.

Победив в турнире претендентов, Непомнящий теперь сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который обладает этим титулом с 2013 года и успел трижды его защитить. Матч за звание чемпиона мира пройдет с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.