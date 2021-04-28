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Почти 40% россиян заметили улучшение работы скорой в период пандемии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Более трети россиян (39%) считают, что в условиях пандемии коронавируса государственная скорая помощь стала работать лучше, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Респонденты, заметившие улучшения в работе бригад скорой помощи, чаще всего отмечали оперативное реагирование на вызовы, быстрое прибытие медицинских работников, более ответственный подход к оказанию помощи с улучшением ее качества.

В свою очередь, почти каждый пятый россиянин (19%) заявляет о снижении качества работы скорой помощи за последний год, отмечают социологи. В качестве аргументов представители этой категории респондентов называют медленное реагирование на вызовы, отказ приехать к больному, выезд только к зараженным коронавирусом.

По данным ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин (25%) считает, что в качестве работы скорой помощи за последний год никаких изменений не произошло.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 23 апреля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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