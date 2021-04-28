Половина россиян вызывали скорую помощь в течение последнего года

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Половина россиян (50%) в течение последнего года вызывали скорую медицинскую помощь для себя либо для членов своей семьи. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.

Среди тех, кто вызывал бригады скорой помощи, каждый четвёртый (25%) отмечает, что медики приезжали менее, чем через 15 минут после вызова, каждый третий (34%) ждал приезда от 15 минут до получаса, каждому шестому (16%) приходилось ждать до одного часа, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян, вызывавших скорую помощь (85%) были довольны работой медиков, противоположное мнение у 16% респондентов, обращавшихся за такой помощью.

Всероссийский опрос был проведён организацией 23 апреля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Также по данным ВЦИОМ, более трети россиян (39%) считают, что в условиях пандемии коронавируса государственная скорая помощь стала работать лучше.