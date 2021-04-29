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Подполковник полиции получила срок за мошенничество и подделку протоколов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Бывший начальник отдела дознания отдела полиции УМВД по Ростову-на-Дону подполковник полиции Наталья Разумная приговорена к трем годам колонии общего режима, сообщили в областном СК. Ей также запретили в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах.

Суд установил, что с декабря 2015 года по март 2016 года она расследовала уголовное дело о незаконном хранении 15 единиц оружия и более 2000 боеприпасов. Хранившего их ростовчанина она освободила от уголовной ответственности и привлекла вместо него не причастное к преступлению подставное лицо, сфальсифицировав для этого протоколы следственных действий, говорится в пресс-релизе.

В результате суд наказал невиновного.

Весной 2017 года Разумная, обманув жительницу Ростова-на-Дону, получила от нее полмиллиона рублей, выяснил суд. Потерпевшей она солгала, что может повлиять на суд, чтобы тот отменил осужденному условный срок и снял судимость, говорится в сообщении.

Разумная признана виновной по ч. 3 ст. 303 УК (фальсификация доказательств по уголовному делу), ст. 300 УК (незаконное освобождение от уголовной ответственности), ч. 1 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество).

Приговор в законную силу не вступил.

МВД Ростов-на-Дону СКР Наталья Разумная

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