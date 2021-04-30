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Два человека пострадали при обрушении породы на ГОК в Мурманской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В результате обвала горной породы на горно-обогатительном комбинате "Олений ручей" (АО "Северо-Западная фосфорная компания", СЗФК, входит в группу "Акрон") пострадали два человека, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Мурманской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в 6:57 по московскому времени. По предварительным данным, два человека пострадали, их жизни и здоровью остальных рабочих ничего не угрожает. К месту происшествия выехали горноспасательные подразделения.

Комментарием СЗФК "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что на ГОК "Олений ручей" один человек погиб, один госпитализирован и ведутся поиски еще одного рабочего.

Всего в момент аварии в руднике находилось 115 человек, эвакуироваться удалось 112 горнякам.

Источник в службах технического надзора сообщил агентству, что обрушение породы на руднике могло спровоцировать нарушение техники безопасности, а также природные причины.

"По предварительным данным на руднике произошел так называемый фишстейк или закол, то есть трещина вблизи поверхностей обнажения при проведении горных работ. Локально отслоившаяся часть массива зависла, спровоцировала внезапное обрушение пород", - сказал источник.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОК в Пермском крае, у "Акрона" - 50% + 1 акция).

Мурманская область ГОК Горный ручей

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