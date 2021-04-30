СЗФК подтвердил гибель рабочего на ГОК "Олений ручей"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рабочий подрядной организации погиб при обвале горной породы на горно-обогатительном комбинате "Олений ручей" (АО "Северо-Западная фосфорная компания", СЗФК, входит в группу "Акрон") в Мурманской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СЗФК.

"30 апреля ориентировочно в 6:55 по московскому времени на промплощадке ГОК "Олений ручей" с работником подрядной организации произошёл несчастный случай со смертельным исходом", - сообщили в компании. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Сейчас ГОК работает в штатном режиме, добавили в СЗФК.

Как сообщалось, в 6:57 по московскому времени на ГОК "Олений ручей" произошел обвал горной породы. Сначала сообщалось о двух пострадавших. Впоследствии горноспасатели подняли на поверхность двух рабочих - один в медицинской помощи не нуждался, второй был без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ст.216 УК РФ).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что обрушение породы на руднике могло спровоцировать нарушение техники безопасности, а также природные причины.

"Акрон" запустил ГОК "Олений ручей" в Мурманской области в 2012 году, чтобы обеспечить свои заводы сырьем для производства фосфорсодержащих удобрений. В 2020 году ГОК произвел 1,2 млн тонн апатитового концентрата (из них 0,9 млн тонн пошло на переработку внутри группы). Первая руда из подземного рудника была получена в 2017 году. К 2025 году за счет развития подземной добычи мощность "Оленьего ручья" планируется увеличить до 2 млн тонн апатитового концентрата в год.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОК в Пермском крае, у "Акрона" - 50% + 1 акция).