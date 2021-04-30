Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

СЗФК подтвердил гибель рабочего на ГОК "Олений ручей"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рабочий подрядной организации погиб при обвале горной породы на горно-обогатительном комбинате "Олений ручей" (АО "Северо-Западная фосфорная компания", СЗФК, входит в группу "Акрон") в Мурманской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СЗФК.

"30 апреля ориентировочно в 6:55 по московскому времени на промплощадке ГОК "Олений ручей" с работником подрядной организации произошёл несчастный случай со смертельным исходом", - сообщили в компании. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

В РоссииДва человека пострадали при обрушении породы на ГОК в Мурманской областиЧитать подробнее

Сейчас ГОК работает в штатном режиме, добавили в СЗФК.

Как сообщалось, в 6:57 по московскому времени на ГОК "Олений ручей" произошел обвал горной породы. Сначала сообщалось о двух пострадавших. Впоследствии горноспасатели подняли на поверхность двух рабочих - один в медицинской помощи не нуждался, второй был без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ст.216 УК РФ).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что обрушение породы на руднике могло спровоцировать нарушение техники безопасности, а также природные причины.

"Акрон" запустил ГОК "Олений ручей" в Мурманской области в 2012 году, чтобы обеспечить свои заводы сырьем для производства фосфорсодержащих удобрений. В 2020 году ГОК произвел 1,2 млн тонн апатитового концентрата (из них 0,9 млн тонн пошло на переработку внутри группы). Первая руда из подземного рудника была получена в 2017 году. К 2025 году за счет развития подземной добычи мощность "Оленьего ручья" планируется увеличить до 2 млн тонн апатитового концентрата в год.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОК в Пермском крае, у "Акрона" - 50% + 1 акция).

Мурманская область ГОК Горный ручей СЗФК

Новости по теме

Новости

РКН сообщил о готовности Twitter ускорить удаление запрещенного контента

В России выявили еще 8 731 случай заражения коронавирусом

В России выявили еще 8 731 случай заражения коронавирусом
Дипломатическое противостояние

Посольство США в Москве сократит до минимума оказание консульских услуг

Посольство США в Москве сократит до минимума оказание консульских услуг
Пандемия коронавируса

В РФ выпущена первая партия вакцины против COVID-19 для животных

В РФ выпущена первая партия вакцины против COVID-19 для животных

Адвокату Ивану Павлову вменили разглашение тайны следствия

Адвокату Ивану Павлову вменили разглашение тайны следствия

Адвоката "Команды 29" Ивана Павлова задержали после обыска

Адвоката "Команды 29" Ивана Павлова задержали после обыска

Что случилось этой ночью: пятница, 30 апреля

Всех прибывающих из Индии в Россию обязали изолироваться

Умер физик Кудрявцев, обвиненный в госизмене

Экс-глава штаба Навального получил 2,5 года за репост клипа Rammstein

Экс-глава штаба Навального получил 2,5 года за репост клипа Rammstein
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');