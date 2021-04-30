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Создатели комикса "Майор Гром" выпустят серию с героями "Союзмультфильма"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Герои "золотой коллекции" киностудии "Союзмультфильм" могут стать персонажами серии комиксов издательства Bubble Comics, создавших "Майора Грома", сообщили в пресс-службе студии в пятницу.

Сейчас авторы Bubble прорабатывают несколько вселенных, в которых могут существовать персонажи из разных популярных мультфильмов советского времени.

"Комиксы сейчас переживают у нас в стране настоящий бум, интерес к этому виду искусства очень высок, появляется все больше талантливых молодых независимых авторов. В связи с этим коллаборации в этой сфере могут иметь большой успех. В то же время, сотрудничество анимационных студий и производителей комиксов имеет потенциал не только в области создания смежных проектов, но и в части взаимообмена специалистами и идеями", - отметил главный редактор издательства Bubble Роман Котков.

Он добавил, что, работая над созданием комиксов с героями классических мультфильмов, сценаристы Bubble внимательно изучают "ДНК" образа каждого персонажа. "Мы хотим, чтобы, появившись на страницах комиксов, персонажи сохранили дух и яркие характерные черты - в таком случае это будет гармоничное развитие классических образов, за которым будет интересно наблюдать читателю", - сказал Котков.

Вubble Comics Союзмультфильм

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