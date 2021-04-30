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Двух рабочих ГОК "Олений ручей" извлекли из-под завалов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Мурманской области спасатели извлекли из-под обвала горной породы на горно-обогатительном комбинате "Олений ручей" (АО "Северо-Западная фосфорная компания", СЗФК, входит в группу "Акрон").

"Горноспасатели извлекли двоих - один жив, второй без признаков жизни", - сообщил "Интерфаксу" представитель регионального управления МЧС.

Обвал произошел около 7 утра по московскому времени. Ранее в МЧС сообщали, что пострадали двое, но их жизни ничто не угрожает. Источник же "Интерфакса" говорил, что один человек погиб, один госпитализирован и еще одного ищут.

Также сообщалось, что в момент аварии в руднике было 115 человек, эвакуироваться удалось 112 горнякам.

Комментарием СЗФК "Интерфакс" пока не располагает.

Источник в службах технического надзора сказал: "По предварительным данным на руднике произошел так называемый фишстейк или закол, то есть трещина вблизи поверхностей обнажения при проведении горных работ. Локально отслоившаяся часть массива зависла, спровоцировала внезапное обрушение пород".

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОК в Пермском крае, у "Акрона" - 50% + 1 акция).

Акрон Мурманская область МЧС ГОК Олений ручей СЗФК Акрон

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