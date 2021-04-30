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Экс-замглавы Азова получил три года колонии за превышение полномочий

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Суд признал виновным в превышении должностных полномочий бывшего заместителя главы администрации Азова по социальным вопросам - директора департамента социального развития города. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год бывший замглавы администрации принял и оплатил работы по реконструированию одной из тренировочных площадок Азове по завышенной стоимости. Ущерб бюджету РФ оценили в сумму более 21 млн рублей, говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности в органах власти сроком на 2 года.

Азов Ростовская область

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