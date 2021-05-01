Восемь человек погибли на пожаре в частном доме в Пермском крае

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Двое детей и шестеро взрослых погибли на пожаре в частном доме в городе Кудымкаре в Пермском крае, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что погибшим детям было шесть и десять лет. Семья стояла на учете как малоимущая, добавил он.

В Главном управлении МЧС по Пермскому краю подтвердили факт пожара в частном доме в Кудымкарском городском округе и наличие погибших.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома и хозяйственных построек на площади 120 квадратных метров. К сожалению, есть погибшие", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.