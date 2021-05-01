Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:07Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 995 578+475 112

Прокуратура назвала возможную причину пожара в Пермском крае с восемью погибшими

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Кудымкарская городская прокуратура Пермского края организовала проверку в связи с пожаром в частном жилом доме, в результате которого погибли двое несовершеннолетних и шестеро взрослых.

"По предварительной информации, 1 мая пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пермского края.

На место происшествия выехал Кудымкарский городской прокурор, а также представители правоохранительных органов. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи в которой проживали дети, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в городе Кудымкаре Пермского края во время пожара в частном одноэтажном деревянном доме погибли восемь человек, двое из которых дети 2011 и 2016 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пермский край

Новости по теме

Новости

Рабочая неделя половины россиян оказалась дольше 40 часов

Что случилось этой ночью: суббота, 1 мая

Врач сообщил о тяжелом состоянии шести пострадавших в ДТП на Ставрополье

Врач сообщил о тяжелом состоянии шести пострадавших в ДТП на Ставрополье

Работающих в Первомай россиян стало больше

Работающих в Первомай россиян стало больше

Путин подписал закон о выпуске лекарств без согласия патентообладателя

Россиянам отменили COVID-тесты при возвращении из Абхазии и Южной Осетии

Россиянам отменили COVID-тесты при возвращении из Абхазии и Южной Осетии

Попова не увидела оснований для введения новых COVID-ограничений в РФ

Попова не увидела оснований для введения новых COVID-ограничений в РФ

Суд назначил адвокату Павлову запрет определенных действий

Суд назначил адвокату Павлову запрет определенных действий

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд назначил принудительные работы трем свидетелям по "делу Ефремова"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');