Прокуратура назвала возможную причину пожара в Пермском крае с восемью погибшими

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Кудымкарская городская прокуратура Пермского края организовала проверку в связи с пожаром в частном жилом доме, в результате которого погибли двое несовершеннолетних и шестеро взрослых.

"По предварительной информации, 1 мая пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пермского края.

На место происшествия выехал Кудымкарский городской прокурор, а также представители правоохранительных органов. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи в которой проживали дети, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в городе Кудымкаре Пермского края во время пожара в частном одноэтажном деревянном доме погибли восемь человек, двое из которых дети 2011 и 2016 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).