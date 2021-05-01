Рабочая неделя половины россиян оказалась дольше 40 часов

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Продолжительность рабочей недели, превышающей 40 часов, с учетом всех переработок, является обычной практикой почти каждого второго работающего россиянина (49%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Согласно исследованию, мужчины чаще, чем женщины, трудятся в таком режиме - 58% и 38% респондентов соответственно.

Опрос показывает, что если бы работодатель гарантированно оплачивал время работы сверх 40 часов в неделю, то на таких условиях согласились бы трудиться три четверти россиян (76%), каждый пятый (20%) предпочел бы не перерабатывать по времени.

По данным ВЦИОМ, более трети россиян (37%) работают в режиме 40-часовой рабочей недели. Среди мужчин так трудиться каждый третий (33%), среди женщин эта доля составляет 43%.

По данным исследования, каждый десятый россиянин работает менее 40 часов в неделю. Женщин, работающих в таком режиме, почти втрое больше, чем мужчин - 15% и 6% респондентов соответственно.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28 апреля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.