Под Великим Новгородом спасли тонувшего лося

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Спасатели в воскресенье вытащили из новгородского водоема тонувшего лося, сообщило региональное ГУ МЧС на своей странице в одной из соцсетей.

Как уточняется, "необычный вызов поступил из населенного пункта Борки". На помощь животному, не способному самостоятельно выбраться из воды, выехали спасатели и пожарные.

Прибыв на место, сотрудники МЧС с помощью прочных широких лент вытащили лося на берег и передали его охотоведам для оказания ветеринарной помощи.