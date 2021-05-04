14 работников сахалинского предприятия госпитализированы с отравлением

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - На предприятии в Углегорском районе Сахалина отравились сотрудники, 14 человек госпитализированы, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного Минздрава Ксения Сахарова.

"В больницу доставлены 14 работников предприятия. Им оказана медицинская помощь. Сейчас состояние людей улучшилось, их жизням ничего не угрожает", - сказала Сахарова.

Пресс-секретарь отметила, что обстоятельства случившегося выясняет Роспотребнадзор.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры региона уточняет, что отравились сотрудники предприятия ОРГ "Энергострой". Надзорное ведомство по факту случившегося начало проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований по организации питания работников предприятия и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.