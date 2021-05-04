Три вагона с щебнем сошли с рельсов на Урале

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Сход с рельсов трех вагонов с щебнем произошел во вторник в Курганской области, сообщает пресс-служба Уральского СУ на транспорте СКР.

По предварительным данным, 4 мая в 17:28 (15:28 по Москве) три вагона-дозатора сошли с рельсов на подъездных путях Варгашинского дорожного ремонтно-строительного предприятия станции Петухово Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Это случилось при подаче маневровым тепловозом 59 вагонов, груженных щебнем. Отмечается, что вагоны не опрокинулись и груз не высыпался.

Как отмечает пресс-служба, предварительная причина схода – ветхость деревянных шпал.

По данному факту ведомство проводит проверку.