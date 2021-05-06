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В Томске полицейский избил иностранца в миграционном центре

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Управление СКР по Томской области возбудило против полицейского, который избил иностранца в миграционном центре, уголовное дело о превышении полномочий, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, днем 27 апреля полицейский в здании управления по вопросам миграции УМВД по Томской области без основания применил к иностранцу физическую силу, ударив его рукой по лицу и пнув по ноге.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором гражданин Узбекистана в миграционном центре спрашивает у полицейского, почему наряду с паспортом тот требует у него водительские права. После вопросов иностранца заводят в кабинет, бьют, валят на пол со словами "На камеру любишь снимать?" и "Еще права будешь качать?".

После проверки этого видеоролика и по материалам полиции было возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Пресс-служба управления МВД по Томской области сообщила, что сотрудник получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

Томск МВД РФ

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