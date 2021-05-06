В Волгоградской области на старом боеприпасе подорвались два поисковика

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Городищенском районе Волгоградской области в месте раскопок, которые проводил поисковый отряд "Память" из Оренбургской области, произошел взрыв и погибли два человека. Об этом сообщили в региональной администрации.

Взрыв случился на высоте у поселка Самофаловка. Чиновники предполагают, что взорвался боеприпас времен войны.

На месте погиб мужчина 1961 года рождения и мальчик 2005 года рождения.

В отряде было 12 человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2004-2005 годов рождения, считая погибшего.

"Заехали на экспедицию 26 апреля, должны были на днях уезжать", - отметили в администрации.

Ранее о взрыве сообщил источник "Интерфакса".